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РПА готова обсудить вопрос переноса даты парламентских выборов


Зампредседателя НС Армении Эрминэ Нагдалян подтвердила, что РПА готова обсудить вопрос переноса даты парламентских выборов, в случае, если будет достигнуто согласие всех политических сил.

«Я хочу подтвердить, что мы готовы обсудить вопрос переноса даты парламентских выборов, в случае, если будет достигнуто согласие всех политических сил»,- сказала она, откликнувщись на недовольство ряда депутатов в отношении назначения даты парламентских выборов на 2-е апреля.

Как передает «Арменпресс», зампредседателя НС Армении Эрминэ Нагдалян напомнила заявление президента Армении Сержа Саргсяна о том, что выборы должны быть справедливыми, свободными и прозрачными. 



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