Армянский шахматист Ованнес Габузян разделил 2-6 места в шахматном турнире «Кубок Сабалана -2017»

В Иране завершился международный шахматный турнир «Кубок Сабалана -2017», победителем которого стал заработавший 8,5 баллов гроссмейстер Кайем Магами.

По сообщению «Арменпресс», армянский шахматист Ованнес Габузян зарегистрировал в своем активе 7,5 балла и разделил 2-6-е места. После подсчета дополнительных показателей Габузян оказался на 5-м месте.

Олег Корнеев занял 2-е место, а Идани Пуйан замкнул тройку лидеров.

Прекрасным выступлением в турнире отличился юный армянский шахматист Мамикон Гарибян, который заработал 6,5 баллов из 11 возможных, заняв 12-е место и улучшив собственный рейтинг на 160 пунктов. Текущий рейтинг 13-летнего Гарибяна составляет 2240 пунктов.

Гроссмейстер Грайр Симонян занял 19-е место, а Седрак Матевосян – 29-е.