Вышел первый трейлер продолжения «Очень странных дел»

Телеканал Netflix опубликовал на своем YouTube-канале трейлер продолжения сериала «Очень странные дела» (Stranger Things) режиссеров Мэтта и Росса Дафферов. «Мир переворачивается вверх дном», — сообщается в клипе.

В промо-ролике указана дата премьеры нового сезона: первая серия выйдет в Хеллоуин, 31 октября 2017 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

«Очень странные дела» — фантастический хоррор с Вайноной Райдер, Дэвидом Харбором, Милли Бобби Браун и Финном Вулфардом. В первом сезоне сюжет разворачивается вокруг пропажи ребенка в небольшом провинциальном городе. В конце января «Очень странные дела» получили приз Гильдии киноактеров США в номинации «Лучший актерский состав драматического сериала».