Минобороны Армении выпустило сборник с биографиями покоящихся в пантеоне «Ераблур» военнослужащих

Борьба за освобождение Арцаха стала самым ценным достижением в новейшей истории армянского народа. Она стала беспрецедентным символом всенародного единства, преданности, веры, восстановления исторической справедливости. Независимость Арцаха является поистине необратимой победой, которая была достигнута ценой крови тысяч храбрых армянских бойцов.

Именно о жизни и подвигах этих героев рассказывает книга “Мемориал памяти”, которая стала своеобразной хронологией освобождения Арцаха.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Министерства обороны Армении. Книга вышла в свет благодаря усилиям Минобороны РА и творческого комитета.

В процессе создания были изучены касающиеся Арцахской войны публикации в СМИ и литература, а также архивы пантеона «Ераблур» Минобороны РА, Музея военной истории “Мать Армения”, Союза добровольцев “Еркрапа”. Добытые в результате встреч с членами семей погибших военнослужащих и ветеранов войны сведения и воспоминания максимально обогатили и дополнили содержание книги.

В “Мемориал памяти” вошли биографии покоящихся в пантеоне “Ераблур” 559 воинов-освободителей, участвовавших в войне с самого ее начала и до перемирия 1994 года.

Неоценимую помощь в создании книги оказали армянский меценат из диаспоры Микаел Корукян, руководители института истории НАН РА, исторического факультета Ереванского государственного университета, Союз добровольцев “Еркрапа”, командиры добровольческих отрядов, семьи погибших и их боевые товарищи.

Презентация книги “Мемориал памяти” состоялась 29 января 2017 года во время приема в Первопрестольном Святом Эчмиадзине, посвященного 25-летию Вооруженных сил Армении.