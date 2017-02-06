Артак Саргсян опроверг слухи о том, что он принуждает сотрудников «SAS» регистрироваться на его избирательном участке

Депутат парламентской фракции РПА Артак Саргсян опроверг слухи о том, что он принуждает сотрудников сети супермаркетов «SAS» выйти с учета на своих участках и регистрироваться на избирательном участке, на котором депутат будет выдвигать свою кандидатуру, передает «Арменпресс».

В ходе стартовавшего в Национальном собрании заседания данный вопрос затронул опозиционный депутат НС РА Никол Пашинян, который с трибуны парламента призвал Артака Саргсяна представить разъяснения.

«Господин Артак Саргсян, мы получаем многочисленные письма, в которых говорится, что вы принуждаете сотрудников «SAS» выйти с учета на своих местах регистрации и встать на учет на избирательном участке, где вы будете выдвигать свою кандидатуру. Я озвучиваю ваше имя, чтобы вы прокомментировали данную ситуацию», - отметил Пашинян.

Воспользовавшись своим правом на ответ, депутат Артак Саргсян заявил, что распространяемые о нем слухи и публикации в СМИ не соответствуют действительности.