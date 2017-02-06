Мхитарян все изменил

Представители английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» - бывший капитан Гари Невилл и бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировали игру полузащитника Национальной сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.

«Мата, Озил, Сильва в Премьер-лиге играют в той же игровой позиции, и они также являются хорошими футболистами. Однако им не хватает скорости, которая есть у Мхитаряна. Именно в этом преимущество Мхитаряна над остальными игроками”, - по сообщению «Арменпресс», заявил Джейми Каррагер.

По мнению Гари Невилла, смена тактики «Манчестер Юнайтеда» дала свои положительные результаты. «Моуринью передвинул Генриха Мхитаряна на позицию «десятки», и это всё изменило. Мхитарян стал лучшим игроком матча, а его гол был ключевым», - заявил Невилл.

Во встрече 24-го тура чемпионата Англии по футболу команда «Манчестер Юнайтед» на выезде со счетом 3:0 разгромила «Лестер Сити». Счет встречи был открыт на 42-й минуте первой половины матча. После восхитительного перехода ворота «Лестер Сити» занял Генрих Мхитарян. На 49-й минуте второй половины в результате его передачи Хуан Мата забил 3-й гол «красных». Полузащитник Национальной сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом матча «Манчестер Юнайтед»-«Лестер Сити».