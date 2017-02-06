СМИ: свыше 11 тыс. мирных жителей погибли и получили ранения в Афганистане в 2016 году

Число мирных жителей, погибших и раненых в результате конфликта в Афганистане, составило в 2016 году около 11,5 тысячи человек, что является самым высоким показателем с 2009 года, когда ООН начала вести такую статистику. Как передает Арменпресс, об этом сообщил сегодня телеканал TOLOnews со ссылкой на Миссию ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

В минувшем году 3,498 мирных афганцев погибли и 7,920 человек были ранены в результате конфликта. Число погибших гражданских лиц снизилось на 2%, а раненых - увеличилось на 6% по сравнению с 2015 годом.

При этом, как отмечает Миссия ООН, число афганских детей, пострадавших в результате конфликта, увеличилось в 2016 году на 24% и составило 3,5 тысячи человек. Примерно половина из общего числа погибших и раненых детей пострадали в результате военных действий между боевиками и правительственными силами, остальные - от взрывов неразорвавшихся бомб и других боеприпасов.

Число мирных жителей, убитых и раненых в Афганистане в результате подрывной деятельности организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), увеличилось в 10 раз по сравнению с 2015 годом. Мирные жители становятся жертвами терактов с использованием смертников, которые устраивает ИГ.







