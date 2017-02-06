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Карен Григорян начал выступления в Открытом шахматном турнире Португалии


Состоялись партии 1-4 туров стартовавшего в Лиссабоне  крупнейшего международного турнира «Portugal Open».

По сообщению «Арменпресс», гроссмейстер Карен Григорян и международный мастер Тигран Арутюнян заработали по 3 балла из 4-х возможных.

Представляющий Францию гроссмейстер Тигран Карамян заработал 4 балла из 4-х возможных и является одним из лидеров турнира.

В турнире «Portugal Open» принимают участие 173 шахматиста из 34 стран мира, среди них 19 гроссмейстеров, 12 международных мастеров и 15 мастеров ФИДЕ.



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