Карен Григорян начал выступления в Открытом шахматном турнире Португалии

Состоялись партии 1-4 туров стартовавшего в Лиссабоне крупнейшего международного турнира «Portugal Open».

По сообщению «Арменпресс», гроссмейстер Карен Григорян и международный мастер Тигран Арутюнян заработали по 3 балла из 4-х возможных.

Представляющий Францию гроссмейстер Тигран Карамян заработал 4 балла из 4-х возможных и является одним из лидеров турнира.

В турнире «Portugal Open» принимают участие 173 шахматиста из 34 стран мира, среди них 19 гроссмейстеров, 12 международных мастеров и 15 мастеров ФИДЕ.