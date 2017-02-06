Гранатометчики ЮВО в Армении учатся уничтожать танки условного противника

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении в рамках полевого сбора началась подготовка стрелков-гранатометчиков ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В.

В преддверии полевого сбора гранатометчики мотострелковых подразделений изучили устройство и боевые возможности ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, а также сдали зачеты по знанию основ требований безопасности при обращении и стрельбе из них.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, перед началом стрельбы реактивными гранатами гранатометчики выполнили подготовительные учебные стрельбы по учебным мишеням патронами калибра 7,62-мм с применением специальных вкладных стволов для РПГ-7В.

Особенностями занятий являются «экстремальные» климатические условия горно-скалистой местности на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря высокогорного полигона «Алагяз», где гранатометчики учатся поражать мишени-танки условного противника на дальности 250-300 метров.

В ходе практических занятий военнослужащие выполняют упражнения учебных стрельб в светлое и темное время суток с использованием дневных и ночных приборов наблюдения и прицеливания. Завершится подготовка гранатометчиков проведением контрольных стрельб в различных погодных условиях.