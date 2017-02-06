В Варшаве прошли мероприятия, посвященные 25-летию образования Армянской армии, организованные посольством Армении в Польше и Армянским фондом.

Начало мероприятий состоялось в центре Варшавы – у памятника Пилсудскому, где, в пприсутствии представителей правительства Польши, МО Польши, от имени посольства Армении в польше были возложены венки к мемориалу Неизвестного солдата.

В Доме офицеров Варшавского гарнизона состоялся праздничный прием, посвященный 25-летию образования Армянской армии. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

В своем выступлении посол Армении в Польше Казарян сказал, что мероприятия, посвященные 25-летию образования Армянской армии, проводятся в честь тех армянских офицеров и солдат, которые 70 лет назад открыли двери концлагеря Аушвиц.

Выступил также вице-председталь Армянского фонда в Польше Мачей Бохосевич, затем был показан фильм об армянке Ядвиге Заругевичевой.

В Доме офицеров Варшавского гарнизона прошла выставка на тему «Заслуги армян перед Польшей», где были представлены деяния армян в те или иные периоды истории и их участие в защите Польши.

В мероприятии принимали участие представители властей, дипкорпуса, военные атташе, представители ВС Польши, духовные лица, представители общественности и армянской общины и др.