Время в Ереване: 11:07:36,   6 Февраль

Эмиль Бабаян назначен советником президента НКР


6 февраля Президент Бако Саакян подписал указ, согласно которому Эмиль Бабаян назначен советником президента НКР. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента НКР.



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