Время в Ереване: 11:07:36,   6 Февраль

На дороге Арташат-Ереван перевернулся автобус


На 9-м км по  дороге Арташат-Ереван перевернулся автобус марки «FAW», г/н  3164L, водитель – С.Ф.,  1958 г.р., который выехал с проезжей части, налетел на бетонную ограду и перевернулся.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехали боевой расчет и оперативная группа спасателей-пожарных.

До приезда спасателей пассажиры А.Д.,  1964 г.р., Н.П.,  1970 г.р., Х.Д.,  и А.Х.,  1994 г.р., были доставлены в МЦ Арташата, где А.Д.,  получив  необходимую медпомощь, был выписан, а остальных перевели в МЦ «Эребуни».

Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации