На дороге Арташат-Ереван перевернулся автобус

На 9-м км по дороге Арташат-Ереван перевернулся автобус марки «FAW», г/н 3164L, водитель – С.Ф., 1958 г.р., который выехал с проезжей части, налетел на бетонную ограду и перевернулся.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехали боевой расчет и оперативная группа спасателей-пожарных.

До приезда спасателей пассажиры А.Д., 1964 г.р., Н.П., 1970 г.р., Х.Д., и А.Х., 1994 г.р., были доставлены в МЦ Арташата, где А.Д., получив необходимую медпомощь, был выписан, а остальных перевели в МЦ «Эребуни».

Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.