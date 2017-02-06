Заруи Постанджян предлагает пригласить Гаро Пайлана в Армению

Депутат парламентской фракции “Наследие” Заруи Постанджян предлагает пригласить депутата парламента Турции армянского происхождения Гаро Пайлана в Национальное собрание Армении для того, чтобы он смог направить свое послание миру, передает «Арменпресс».

“Мы видим, что в парламенте Турции он периодически выступает с посланиями к миру, касается в них проблем армянского народа и за это подвергается гонениям. Поскольку это наша последняя сессия, я предлагаю пригласить его в армянский парламент, где он сможет выступить с посланием”, - заявила Постанджян.

Председатель НС РА Галуст Саакян подчеркнул, что данный вопрос следует обсудить. По его словам, прежде нужно обсудить, понять, есть ли на самом деле необходимость приглашения Гаро Пайлана в Армению, и лишь после этого можно будет принять соответствующее решение.

Заруи Постанджян добавила, что необходимо выразить солидарность с нашим соотечественником, который периодически поднимает вопросы армянского народа в парламенте Турции.