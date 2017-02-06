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Под звуки гимна Армении началась последняя сессия НС Армении 5-го созыва: Прямой эфир


Началась  последняя сессия НС Армении 5-го созыва. Как передает «Арменпресс», в начале заседания прозвучал гимн Армении.

Зарегистрировались 117 депутатов.

В повестке – 155 вопросов, 33 международных договора. В предстоящей 4-дневке будут обсуждены 136 вопросов,  32 международных договора.

Голосование по вопросу внесения поправок в повестку НС Армении состоится сегодня, на заседании 6-го февраля.



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