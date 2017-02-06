Президент Армении Серж Саргсян назначил Давида Тонояна министром чрезвычайных ситуаций Армении

Президент Армении Серж Саргсян подписал 6-го февраля указ, которым назначил Давида Тонояна министром чрезвычайных ситуаций Армении. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении, в указе сказано:

«Руководствуясь ст.55 Конституции Армении в редакции 2005 года, решаю:

назначить Давида Тонояна министром чрезвычайных ситуаций Армении.»,

Другим указом Давид Тоноян освобожден от должности замминистра обороны Армении.