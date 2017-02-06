Моуринью – об игре Мхитаряна в матче против «Лестер Сити»

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал качество игры полузащитника Национальной сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна в матче против «Лестер Сити».

“Иногда, для того, чтобы защитить некоторых футболистов, приходится не выпускать их на поле. Мики именно такой футболист. Вы видите, какие чудеса он творит на поле, а я вижу нечто большее. Мики на самом деле показывает очень хорошую игру”, - заявил Моуринью.

Во встрече 24-го тура чемпионата Англии по футболу команда «Манчестер Юнайтед» на выезде со счетом 3:0 разгромила «Лестер Сити». Счет встречи был открыт на 42-й минуте первой половины матча. После восхитительного перехода ворота «Лестер Сити» занял Генрих Мхитарян. На 49-й минуте второй половины в результате его передачи Хуан Мата забил 3-й гол «красных». Полузащитник Национальной сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом матча «Манчестер Юнайтед»-«Лестер Сити».