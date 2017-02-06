Работы по модернизации ААЭС будут продолжены

В этом году будут продолжены работы по продлению проектного срока эксплуатации второго энергоблока Армянской атомной электростанции. По словам начальника Отдела атомной энергетики Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Артема Петросяна, в течение 2017 года планируется провести проектные работы по модернизации приборов энергоблока, систем и строений, расчетное обоснование остаточного запаса оборудования, а также мероприятия, нацеленные на повышение уровня радиационной безопасности.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА. В итоге будет разработан проект модернизации оборудования и систем второго энергоблока, а также будет обоснована возможность дальнейшей эксплуатации незаменяемого и невосстанавливаемого оборудования.

По словам Артема Петросяна, успешно завершены запланированные на 2016 год работы первого этапа по продлению срока эксплуатации второго энергоблока ААЭС. Был проведем осмотр более, чем 4500 единиц оборудования, систем и компонентов, в результате чего был была утверждена возможность продления срока эксплуатации второго энергоблока на заданных условиях.

Напомним, что в процессе контрольных работ в рамках мероприятий по продлению срока эксплуатации второго энергоблока ААЭС не было выявлено недостатков, которые могли бы препятствовать продлению срока эксплуатации реакторной установки еще на 10 лет.