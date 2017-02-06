Джулиан Ассанж призвал Швецию и Британию вернуть ему свободу

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж снова призвал британские и шведские власти восстановить его свободу.

Он живет внутри посольства Эквадора в Лондоне в течение более чем четырех лет, поскольку опасается экстрадиции в США, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Ассанж выступил с обращением спустя год после того, как комиссия ООН по правовым вопросам вынесла решение о том, что активист был незаконно задержан британскими и шведскими властями и должен получить возможность беспрепятственно покинуть посольство.

Британские власти тогда заявили, что юридически не обязаны исполнять решение комиссии ООН и все еще привержены своим обязательствам по экстрадиции Ассанжа в Швецию.

За год правительства двух стран так и не исполнили решения ООН, говорится в заявлении Ассанжа.

Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он попросил там политического убежища, пытаясь избежать грозящей ему экстрадиции в Швецию. Он опасается, что Швеция выдаст его США, которые недовольны разоблачениями WikiLeaks.