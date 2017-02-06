В систему госзакупов Армении заложены мощные механизмы по предотвращению коррупционных рисков: министр финансов Армении Вардан Арамян

В новом законе о госзакупах Армении, который войдет в силу с 25-го апреля, внедрен институт декларации интересов, по которому участники конкурса – компании и госчиновники, работающие в данном направлении, должны сделать заявление о взаимных родственных связях, после чего участник получит право на участие в конкурсе. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.

По его словам, ими созданы механизмы и основания для этого.

«По новой системе госзакупа мы пытаемся достичь максимальной прозрачности и определить механизмы, благодаря которым общество и все соответствующие инстанции будут осведомлены о процедурах и результатах. В новом законе о госзакупах Армении, который войдет в силу с 25-го апреля, внедрены такие регулирования, которых раньше не было. Самым важным из них является заявление о взаимных родственных связях, чего раньше не было»,- сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.

По его словам, система госзакупов не может определять карательные меры, поскольку это делается по другой законодательной отрасли, однако доказательство наличия родственных интересов будет основано именно на декларациях в системе госзакупов.

Если не будет принципа декларирования, то будет трудно выявить наличие подобных интересов. По мнению министра, «красота» этого положения заключается не в наказании, а в предупреждении, поскольку чиновник будет подписываться под документом, который в дальнейшем станет достоянием публики.

Сведения о госзакупах размещены по адресу www.armeps.am.