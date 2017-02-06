Время в Ереване: 11:07:36,   6 Февраль

Сборная Армении по боксу проводит сборы в Ереване


В эти дни сборная Армении по боксу проводит сборы на спортивной базе «Олимпийское будущее» в Ереване.

По сообщению «Арменпресс», команда готовится к предстоящему первенству международного турнира «Странджа», который пройдет с 20 по 27 февраля в столице Болгарии Софии.

В сборах участвуют 19 спортсменов во главе с Давидом Торосяном.

Сборы завершатся 17 февраля. Состав сборной будет объявлен позже. 



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