Сборная Армении по боксу проводит сборы в Ереване
В эти дни сборная Армении по боксу проводит сборы на спортивной базе «Олимпийское будущее» в Ереване.
По сообщению «Арменпресс», команда готовится к предстоящему первенству международного турнира «Странджа», который пройдет с 20 по 27 февраля в столице Болгарии Софии.
В сборах участвуют 19 спортсменов во главе с Давидом Торосяном.
Сборы завершатся 17 февраля. Состав сборной будет объявлен позже.
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