Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, в воскресенье давшая официальный старт своей кампании в борьбе за пост президента Франции, пообещала "привести страну в порядок".

"Вы поняли, что последние события продемонстрировали: против права денег, против левых от денег я — кандидат от Франции и народа", — заявила Ле Пен, выступая в Лионе с трибуны, украшенной слоганом кампании "Во имя народа".

В ходе выступления, Ле Пен перечислила ряд положений из опубликованной в субботу президентской программы. Всего ее обещания насчитывают 144 пункта, в том числе — предложения, касающиеся восстановления "национального суверенитета" Франции, ряд мер по сокращению притока мигрантов в страну, планы по пересмотру конституции и некоторых законов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В ответ на выступления политика, публика, собравшаяся в Лионе, скандировала "Марин — президент!" и "Мы у себя дома".

"Когда мы стремимся устроиться в стране, мы не начинаем с нарушения ее законов. Нет и не будет других законов и ценностей во Франции, кроме как французские", — сказала Ле Пен.

Одними из ключевых вопросов, поднятых в выступлении главы Нацфронта, стали борьба с исламским фундаментализмом, ситуация с образованием в стране и планы о проведении референдума, по итогам которого "европейские скобки" станут лишь "плохим воспоминанием".

Ранее Ле Пен неоднократно говорила о намерении провести референдум по вопросу о выходе из Евросоюза в течение полугода после избрания на пост главы государства.

Говоря о возможности своего избрания президентом Франции, Ле Пен привела пример избрания президентом США Дональда Трампа. "Это пробуждение народа стало историческим, положило конец веку, исторический ветер переменился!", — сказала кандидат в президенты.

Согласно опросу, проведенному компанией Ifop, Ле Пен станет фаворитом первого тура президентских выборов, набрав 25% голосов. Однако во втором туре ей прочат поражение — победителем, согласно опросу, станет бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон. Ранее потенциальным победителем выборов президента называли экс-премьера страны Франсуа Фийона, однако его рейтинг сильно пошатнулся на фоне скандала с якобы фиктивным трудоустройством его супруги.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.