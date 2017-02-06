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Областная администрация Арарата опровергает слухи о ДТП с участием губернатора


Областная администрация Арарата опровергает слухи о ДТП с участием машины губернатора Арамаиса Григоряна.

«С Арамаисом Григоряном ничего не случилось, он на работе. Областная администрация Арарата работает в обычном режиме»,- сообщили «Арменпресс» в приемной губернатора.

В управлении по информации и связям с общественностью администрации полиции Армении же сообщили, что на дороге Ереван-Ерасхаван, рядом с селом Азатаван, произошло ДТП. Столкнулись несколько автомобилей, имеется лишь материальный ущерб. Полиция не подтверждает, будто в одной из машин ехал Арамаис Григорян.

Сведения о ДТП с участием машины губернатора Арамаиса Григоряна распространены на сайте armtimes.com.



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