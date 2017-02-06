В приграничных воинских частях Армении прозвучит классическая музыка

9-го февраля оперные певцы и симфонический оркестр Оперного театра выступят в приграничных воинских частях Армении. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Оперное искусство в воинских частях», осуществляемого фондом Театра оперы и балета имени Спендиаряна.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства культуры Армении, руководить концертом будет автор проекта, дирижер, заслуженный артист Армении Карен Дургарян.

Цель проекта – донести до армянского военнослужащего классическое искусство и уверить, что деятели этой отрасли искусства находятся рядом с воинами.

«Артисты оперного театра с большим воодушевлением и готовностью откликнулись на эту важную инициативу»,- уверяют авторы проекта.

Фонд Театра оперы и балета имени Спендиаряна создал следующие проекты: «Оперное искусство в образовательных учреждениях», «Оперное искусство в областях Армении и в НКР», «Концерт в фойе» и пр.