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Состоится плановый мониторинг миссии ОБСЕ на линии соприкосновения в северном направлении от Хорадиза


Согласно достигнутой с властями Нагорно-Карабахской Республики договоренности, 24-го января  миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана в Гадрутском районе, в направлении на север от Хорадиза.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД НКР, с позиций Армии обороны НКР наблюдение осуществят полевой помощник Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Иржи Аберле (Чехия) и полевой помощник Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Христо Христов (Болгария), и сотрудник офиса  Действующего председателя ОБСЕ  Саймон Тиллер (Великобритания).

Власти НКР выразили готовность оказать содействие и обеспечить безопасность миссии ОБСЕ.



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