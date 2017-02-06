Состоится плановый мониторинг миссии ОБСЕ на линии соприкосновения в северном направлении от Хорадиза

Согласно достигнутой с властями Нагорно-Карабахской Республики договоренности, 24-го января миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана в Гадрутском районе, в направлении на север от Хорадиза.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД НКР, с позиций Армии обороны НКР наблюдение осуществят полевой помощник Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Иржи Аберле (Чехия) и полевой помощник Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Христо Христов (Болгария), и сотрудник офиса Действующего председателя ОБСЕ Саймон Тиллер (Великобритания).

Власти НКР выразили готовность оказать содействие и обеспечить безопасность миссии ОБСЕ.