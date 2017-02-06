Президент США Дональд Трамп охарактеризовал договоренность с Ираном относительно его ядерной программы как "наихудшую сделку", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Это худшая сделка, которую я когда-либо видел. Стыдно, что мы заключили подобного рода сделку", - сказал он в интервью телеканалу Fox News в воскресенье. Президент США убежден, что "Не было причин этого делать". "Они (Иран - ИФ) потеряли уважение, потому что думают, что все такие глупые, что заключают подобные сделки", - сказал Трамп.