Трамп назвал Иран "террористическим государством номер один"
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал договоренность с Ираном относительно его ядерной программы как "наихудшую сделку", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
"Это худшая сделка, которую я когда-либо видел. Стыдно, что мы заключили подобного рода сделку", - сказал он в интервью телеканалу Fox News в воскресенье. Президент США убежден, что "Не было причин этого делать". "Они (Иран - ИФ) потеряли уважение, потому что думают, что все такие глупые, что заключают подобные сделки", - сказал Трамп.
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