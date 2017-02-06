Министр финансов Армении Вардан Арамян не считает систему госзакупов самым эффективным средством стимулирования внутреннего производителя

Международный опыт показывает, что систему госзакупов нельзя назвать самым эффективным средством стимулирования внутреннего производителя. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.

По его словам, эффективным средством стимулирования внутреннего производителя должна стать политика предложения.

«Гораздо лучше, если мы будем стимулировать местного производителя страхованием, субсидированием кредитов или же созданием венчурных фондов. Система госзакупов не является основанием для стимулирования местного производителя»,- сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.

В 2016 году объем госзакупа товаров и услуг составил 91 млрд драмов.