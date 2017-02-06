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Королева Великобритании Елизавета II отмечает 65-летний юбилей правления


Королева Великобритании Елизавета II отмечает 6 февраля 65-летие пребывания на троне. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oна станет первым в истории британским монархом, которому доведется отпраздновать эту дату, именуемую сапфировым юбилеем правления.

В 1977 году она отмечала 25-летие своего пребывания на троне (серебряный юбилей), в 2002 году - 50-летие (золотой), в 2012 году - 60-летие (бриллиантовый).

В полдень 6 февраля по местному времени (15:00 мск) в честь королевы в лондонском Грин-парке Королевская артиллерия даст 41 пушечный залп. Иных публичных мероприятий не запланировано.

Елизавета II взошла на трон в возрасте 25 лет. В сентябре 2015 года она превзошла рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне, а 21 апреля прошлого года отпраздновала свое 90-летие. После того, как 13 октября 2016 года скончался король Таиланда Пумипон Адульядет (Рама IX), Елизавета стала самым долго правящим из ныне здравствующих монархов мира.



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