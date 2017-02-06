В системе госзакупок Армении применяются рамочные соглашения, что помогает избежать обоюдных рисков

Обоюдные риски в системе госзакупок Армении зависят от того, на какой срок заключаются договоры. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.

В качестве примера Арамян привел закупки бензина – в свете колебаний его цены и колебаний курсов валют. По его словам, именно поэтому в отношении бензина заключаются рамочные соглашения, что в дальнейшем будет применяться и во время электронных торгов или же конкурсов на основе предлагаемых цен.

«Если у какого-либо государственного учреждения имеется спрос на поставки бензина в течение 3 месяцев, то компаниям-участницам посылается запрос, они называют свои цены и принимают участие в конкурсе. Если договоры будут заключаться на год, то изменение внешних условий может привести к дополнительной выгоде или же потерям поставщика. Именно поэтому следует заключать рамочные соглашения»,- сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.