Договорные отношения в рамках ЕАЭС требуют, чтобы в странах ЕАЭС не было неравенства в отношении товаров этих стран при существлении госзакупов в одной из стран ЕАЭС. Это означает, что при осуществлении госзакупов в Армении – в случае, если в конкурсе будут представлены товары из различных стран ЕАЭС, все они пользовались одинаковыми правами и на одинаковых условиях. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.

По его словам, это требование не служит своим целям, так как предоставление преференций товарам других стран ЕАЭС также является для Армении преференциями для импортных товаров.

«Предположим, я покупаю казахские продукты, которые я могу купить в Европе дешевле и качественнее, тогда возникает вопрос: почему я должен это делать? Думаю, что в условиях ограниченности наших ресурсов мы должны пользоваться ими более целесообразно»,- сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.

По его словам, в системе госзакупов Армении привилегии в отношении товаров из стран ЕАЭС могут быть отменены, однако, вероятно, это произойдет на следующем заседании правительства Армении.