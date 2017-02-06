В госзакупах стоимостью до 1 млн драмов могут принимать участие и компании без опыта

Старт-апы, в основном, не соответствуют требованиям условий конкурсов на госзакупы, однако для их вовлечения в процесс были внедреных механизмы. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.

По его словам, один из механизмов – преоставление возможности компаниям без опыта принимать участие в конкурсах на госзакупы стоимостью до 1 млн драмов.

«Опыт показывает, что обычно в конкурсах на госзакупы принимают участие крупные и средние предприятия, поскольку у них есть возможность обеспечить качество поставок по хорошей цене. Госзакупы – это приобретение товаров и услуг из госбюджета, на средства налогоплательщиков, что должно быть сделано по минимальным ценам и с лучшими результатами. Следовательно, избираются компании, которые в состоянии сделать это»,- сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.

По его словам, надо присматриваться не к числу «старт-апов», а к показателям конкурентоспособности участников, которые выросли. Если 2 года назад этот показатель равнялся 2,5, то сейчас - 3,5. «Цель организации электронных торгов – повышение этого показателя»,- сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.