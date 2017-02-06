С общественными организациями был обсужден проект программы мероприятий стратегии по защите прав человека

Министерство юстиции Армении 3 февраля с представителями государственных органов РА и общественных организаций обсудило проект программы мероприятий национальной стратегии по защите прав человека.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства юстиции РА, заместитель министра юстиции Виген Кочарян поблагодарил ереванский офис ООН и программу развития ООН за поддержку в обсуждении, добавив, что ведомство подчеркивает важность непосредственного и активного участия государственных органов и общественных организаций в работе по разработке программы.

Замминистра напомнил, что по поводу программы Министерство юстиции получило от соответствующих органов предложения, которые необходимо обсудить для их включения в проект.

Виген Кочарян подчеркнул, что проект все еще на стадии разработки, и Министерство юстиции ждет новых предложений по поводу их включения в программу мероприятий.

В рамках программы мероприятий национальной стратегии по защите прав человека 2017-2019 гг. были обсуждены борьба с дискриминацией, борьба за права женщин, защита прав детей, инвалидов, право на защиту здоровья, жизни, право на образование, справедливое судебное разбирательство, защита прав призывников, право на свободные и справедливые выборы, свободу слова, СМИ и проведения митингов, защита экономических прав и ряд других вопросов.

В обсуждении приняли участие представители и служащие около двух десятков общественных организаций , Офиса омбудсмена РА и государственных органов.