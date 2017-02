Трамп: решение суда по миграционному указу угрожает безопасности США

Решение федерального суда Сиэтла поставило безопасность США под угрозу, так как оно препятствует осуществлению обстоятельных проверок прибывающих в страну лиц. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

"Просто не могу поверить, что судья мог поставить нашу страну под такую угрозу", - написал нынешний хозяин Белого дома.

По его словам, он "проинструктировал министерство национальной безопасности осуществлять проверки прибывающих в страну лиц очень тщательно".

В пятницу судья Джеймс Робарт ввел временный запрет на исполнение указа Трампа, направленного на ужесточение иммиграционного режима. Распоряжение суда конкретно касается приостановки на 90 дней въезда в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны.

Just cannot believe a judge would put our country in such peril. If something happens blame him and court system. People pouring in. Bad!