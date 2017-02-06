Заседание совместной группы по Сирии началось в Астане

Заседание совместной оперативной группы России, Турции и Ирана по контролю за соблюдением режима прекращения боевых действий в Сирии началось в Астане. Как передает Арменпресс, об этом сообщил ТАСС информированный источник.

"Первое заседание совместной оперативной группы России, Ирана и Турции началось в 10:00 по местному времени", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник, близкий к переговорам, сообщил, что в заседании примут участие представители Иордании.

Кроме того, в заседании принимают участие представители ООН.

Целью встречи является обсуждение хода выполнения конфликтующими сторонами в Сирии режима прекращения боевых действий, выработка мер контроля и пресечения нарушений перемирия, повышение взаимного доверия между сирийскими властями и оппозицией, а также решение вопросов гуманитарного содействия. Особое внимание на заседании Совместной оперативной группы будет уделено вопросам разделения умеренной оппозиции с формированиями террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).







