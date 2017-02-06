Стихи павшего во время четырехдневной войны Баграта Алексаняна останутся в памяти поколений

Воплощается в жизнь мечта героически павшего во время четырехдневной войны Баграта Алексаняна – в 2017 году будет опубликован сборник его стихов.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал поэт, переводчик, директор издательства Союза писателей Армении Шант Мкртчян.

«Уже утверждено решение, что, при государственной дотации, будет опубликован сборник его стихов: вероятно, сборник будет готов к лету, может, и раньше. Сборник будет издан тиражом в 200 экземпляров»,- сказал поэт, переводчик, директор издательства Союза писателей Армении Шант Мкртчян.

Ранее в беседе родители героя рассказали, что Баграт очень любил творить, писал обо всем - «Арарату», «Родине», «Тоска», «Сожаление» - ыаковы были заглавия его произведений. Родители обращались в Министерство лультуры, в Союз писателей с надеждой на то, что стихи их сына будут изданы. Это была единственная мечта Баграта.

Баграт Алексанян героически ссражался в Джабраиле и пал смертью храбрых вместе со своими товарищами.

Сюзи Мурадян