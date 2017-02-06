Время в Ереване: 11:07:36,   6 Февраль

Азербайджанская сторона стреляла на линии соприкосновения около 220 раз


Азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 20 раз, более 220 раз стреляла в сторону армянских позиций на линии соприкосновения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО НКР.

В сообщении сказано: «По оперативным данным АО НКР, в ночь  с  5-го на 6-е февраля азербайджанская  сторона, нарушив режим прекращения огня более 20 раз, применила на линии соприкосновения разнокалиберное стрелковое оружие и более 220 раз стреляла в сторону армянских позиций.

Авангард АО владеет оперативно-тактической обстановкой и продолжает уверенно осуществлять поставленные задачи, применяя ответные действия в случае крайней необходимости».



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