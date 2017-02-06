Азербайджанская сторона стреляла на линии соприкосновения около 220 раз

Азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 20 раз, более 220 раз стреляла в сторону армянских позиций на линии соприкосновения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО НКР.

В сообщении сказано: «По оперативным данным АО НКР, в ночь с 5-го на 6-е февраля азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 20 раз, применила на линии соприкосновения разнокалиберное стрелковое оружие и более 220 раз стреляла в сторону армянских позиций.

Авангард АО владеет оперативно-тактической обстановкой и продолжает уверенно осуществлять поставленные задачи, применяя ответные действия в случае крайней необходимости».