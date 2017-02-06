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На территории Армении и НКР есть закрытые и труднопроходимые автодороги


МЧС Армении сообщает, что по положению на 09:00 6-го февраля на территории Армении имеются закрытые и труднопроходимые дороги.

Закрыты дороги Берд-Чамбарак и Урасар-Катнахпюр.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, труднопроходимы дороги Сотк-Карвачар, и перевал Варденяц.

На поворотах Тигранашена, Дилижана, на дорогах Армавира, Баграмяна, Арагацотна, Котайка, Тавуша, Сюника, Ширака, Вайоц Дзора, Гегаркуника - местами гололед.

На дорогах в НКР - местами гололед.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта при условии применения цепей, кроме машин с прицепом.



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