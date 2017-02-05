В Германии более 23 человек пострадали от распыленного на карнавале газа

По меньшей мере, 23 человека пострадали от распыления газа в ходе карнавала в городе Аморбах (земля Бавария), сообщает в воскресенье немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

По ее информации, с мероприятия были эвакуированы около 400 человек. Пять человек были доставлены в ближайшую больницу, передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс.

Полиция ведет расследование инцидента.