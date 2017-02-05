Время в Ереване: 11:07:36,   5 Февраль

В Армении погода ожидается преимущественно без осадков


6-10 февраля в Армении погода ожидается преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.  

5-8 февраля температура повысится на 6-8 градусов.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, в Ереване 6-10 февраля погода ожидается без осадков.

 

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации