6-10 февраля в Армении погода ожидается преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

5-8 февраля температура повысится на 6-8 градусов.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, в Ереване 6-10 февраля погода ожидается без осадков.