В США суд отклонил апелляцию о восстановлении иммиграционного указа Трампа

Апелляционный суд в Сан-Франциско отклонил протест министерства юстиции США на приостановку исполнения иммиграционного указа президента Дональда Трампа, сообщает Associated Press.

Суд отказался немедленно снять запрет на исполнение президентского указа, как того требовал Минюст, попросив администрацию Трампа предоставить дополнительные доводы в поддержку своей позиции к полудню понедельника, сообщает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции подало апелляцию на решение федерального судьи Джеймса Робарта, который частично блокировал указ Трампа, запрещающий въезд в США граждан из семи мусульманских стран и прием беженцев. Она подана от имени Дональда Трампа в качестве президента США, Джона Келли в качестве главы министерства внутренней безопасности и Рекса Тиллерсона как государственного секретаря.

Указ вызвал волну протестов в США и ряде других стран мира. Вместе с тем, вице-президент США Майк Пенс назвал решение президента о введении временного ограничения на въезд правильным, поскольку оно служит интересам обеспечения безопасности Соединенных Штатов. В интервью телеканалу АВС Пенс заявил, что указом ограничивается въезд из стран, "которые имеют проблемы в области терроризма". Этим, по его словам, Трамп продемонстрировал, что "правительство ставит обеспечение безопасности народа Америки на первое место".

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