Гражданин Грузии, водитель перевернувшегося грузовика, получил телесные повреждения

5 февраля в 09.25 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что близ села Маргаовит Лорийского района произошло ДТП, есть пострадавший, нужна помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, на 16 км дороги М-8 Ванадзор-Дилижан перевернулся грузовик Scania с г/н BI 222 ՕՏ /водитель - гражданин Грузии Ш.Х., 1970 г/р/.

Водитель получил телесные повреждения. Врачи скорой помощи на месте оказали ему соответствующую помощь. От госпитализации он отказался.

Спасатели обесточили машину.