Время в Ереване: 11:07:36,   5 Февраль

Гражданин Грузии, водитель перевернувшегося грузовика, получил телесные повреждения


5 февраля в 09.25 часов в МЧС РА  поступил сигнал о том, что   близ села  Маргаовит Лорийского района произошло ДТП, есть пострадавший, нужна помощь спасателей.

На  место выехал боевой расчет.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, выяснилось, на 16 км дороги М-8 Ванадзор-Дилижан перевернулся грузовик Scania с  г/н BI 222 ՕՏ /водитель - гражданин Грузии Ш.Х.,  1970 г/р/.

Водитель получил телесные повреждения. Врачи скорой  помощи на  месте  оказали ему соответствующую помощь. От госпитализации он отказался.

Спасатели обесточили машину.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации