Группа Black Sabbath дала последний концерт

Британская группа Black Sabbath завершает концертную деятельность. 4 февраля в родном для музыкантов Бирмингеме состоялся последний концерт коллектива в рамках прощального тура The End. Выступление прошло на Genting Arena, вмещающей более 15 тыс. зрителей, сообщает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс.

Группа Black Sabbath была создана 1968 году в английском Бирмингеме. В ее первоначальный состав входили вошли гитарист и автор музыкальных композиций Тони Айомми, бас-гитарист и автор текстов Гизер Батлер, солист Оззи Осборн и ударник Билл Уорд. Творчество музыкантов оказало заметное влияние на развитие стиля хеви-метал.

В сентябре 2014 года группа объявила, что запишет свой последний альбом и отправится с ним в прощальный тур.