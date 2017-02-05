Армянская сторона передала труп азербайджанского диверсанта представителям ВС Азербайджана

Во время встречи, организованной при посредничестве МККК на участке Иджеван-Казах, армянская сторона передала представителям ВС Азербайджана труп азербайджанского диверсанта Чингиза Салмана Гурбанова.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, в заявлении которого говорится, “По результатам судебно-медицинской экспертизы, назначенной в рамках уголовного дела, возбужденного в Следственном управлении СНБ при правительстве РА на основании попытки диверсионно-разведывательного проникновения 29 декабря 2016г. – по факту случаев агрессивного ведения войны и убийства по национальными причинами, отпала необходимость в хранении трупа военнослужащего ВС Азербайджана Чингиза Салмана Гурбанова (1994 г/р).

5 февраля 2017г. во время встречи, организованной при посредничестве МККК на участке Иджеван-Казах, армянская сторона передала представителям ВС Азербайджана труп азербайджанского диверсанта Чингиза Салмана Гурбанова”.

Руководитель контактных программ МККК-Армения Зара Аматуни сообщила Арменпресс следующее: “Сегодня под эгидой Международного Комитета Красного Креста азербайджанской стороне передано тело азербайджанского военнослужащего. Передача тела произошла на международной границе - на дороге, проходящей между армянским городом Иджеван и азербайджанским городом Казах.

Сразу после инцидента, произошедшего 29 декабря 2016г. на международной границе, МККК /в качестве нейтрального посредника /предложил посредничество при передаче тела военнослужащего.

С 1992 года МККК в этом регионе осуществляет гуманитарную миссию, касающуюся карабахского конфликта. В связи с возросшей напряженностью в апреле прошлого года МККК содействовал в некоторых действиях по поиску, выводу с территории, а также передаче сторонам тел погибших на поле боя по линии соприкосновения”.