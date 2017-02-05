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Армянская сторона передала труп азербайджанского диверсанта представителям ВС Азербайджана


Во время встречи, организованной при посредничестве  МККК на участке Иджеван-Казах, армянская сторона передала представителям ВС Азербайджана труп азербайджанского диверсанта Чингиза Салмана Гурбанова. 

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, в заявлении которого говорится, “По результатам судебно-медицинской экспертизы, назначенной в рамках уголовного дела, возбужденного в Следственном управлении СНБ при правительстве РА на основании попытки диверсионно-разведывательного проникновения 29 декабря 2016г. – по факту случаев агрессивного ведения войны и убийства по национальными причинами, отпала необходимость в хранении трупа военнослужащего ВС Азербайджана  Чингиза Салмана Гурбанова (1994 г/р).   

5 февраля 2017г. во время встречи, организованной при посредничестве  МККК на участке Иджеван-Казах, армянская сторона передала представителям ВС Азербайджана труп азербайджанского диверсанта Чингиза Салмана Гурбанова”.

Руководитель контактных программ МККК-Армения Зара Аматуни сообщила  Арменпресс следующее: “Сегодня под эгидой  Международного Комитета Красного Креста азербайджанской  стороне передано тело азербайджанского военнослужащего. Передача тела произошла на международной границе - на дороге, проходящей между армянским городом Иджеван и азербайджанским городом Казах.

Сразу после инцидента, произошедшего 29 декабря 2016г. на международной границе, МККК /в качестве нейтрального посредника /предложил посредничество при передаче тела военнослужащего.

С 1992 года МККК в этом регионе  осуществляет гуманитарную миссию, касающуюся карабахского конфликта. В связи с возросшей напряженностью в  апреле прошлого года МККК содействовал в некоторых действиях по поиску, выводу с территории,  а также передаче сторонам тел погибших на поле боя по линии соприкосновения”.

 



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