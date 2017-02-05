Время в Ереване: 11:07:36,   5 Февраль

Некоторые автодороги Арагацотнской и Лорийской области закрыты


Министерство транспорта, связи и информационных технологий  РА сообщает, что по  состоянию на 13:00 часов 5 февраля есть закрытые дороги.

Закрыты  дороги Берд-Чамбарак, Канч, Ако, Дзораглух, Шенкан Арагацотнской области, а также межобщинные дороги Благодарное-Катнарат, Урасар-Катнахпюр, Артагюх-Хнкоян Лорийской  области.

Труднопроходимы отрезок дороги М-11 на перевале Варденяц и дорога  Сотк-Карвачар.   

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ширакской, Арагацотнской, Армавирской, Сюникской,  Тавушской, Лорийской, Вайоцдзорской и Гегаркуникской областях, на магистрали М-2 - на поворотах Тигранашена и в районе Гарни гололед.

Согласно  информации департамента инфраструктур и территориального развития   ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта  для  всех типов  автомашин, кроме  машин с прицепом – при условии применения цепей.

 

В НКР труднопроходима дорога Карвачар-Сотк.



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