Некоторые автодороги Арагацотнской и Лорийской области закрыты
Министерство транспорта, связи и информационных технологий РА сообщает, что по состоянию на 13:00 часов 5 февраля есть закрытые дороги.
Закрыты дороги Берд-Чамбарак, Канч, Ако, Дзораглух, Шенкан Арагацотнской области, а также межобщинные дороги Благодарное-Катнарат, Урасар-Катнахпюр, Артагюх-Хнкоян Лорийской области.
Труднопроходимы отрезок дороги М-11 на перевале Варденяц и дорога Сотк-Карвачар.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ширакской, Арагацотнской, Армавирской, Сюникской, Тавушской, Лорийской, Вайоцдзорской и Гегаркуникской областях, на магистрали М-2 - на поворотах Тигранашена и в районе Гарни гололед.
Согласно информации департамента инфраструктур и территориального развития ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомашин, кроме машин с прицепом – при условии применения цепей.
В НКР труднопроходима дорога Карвачар-Сотк.