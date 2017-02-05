Время в Ереване: 11:07:36,   5 Февраль

На территории Армении зарегистрировано землетрясение


5 февраля в 07.33 часов в МЧС РА  поступил сигнал о том, что 5 февраля в 07.04 часов  по местному  времени /в 03.04 по Гринвичу/  сейсмологическая сеть Службы  сейсмозащиты  МЧС РА зарегистрировала землетрясение. Координаты: 39.150 северной широты и 46.060 восточной  долготы /пограничная зона Армения-Нахиджеван, в 8 км к западу от города Каджаран/, глубина очага 10 км, магнитуда 2.3.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, сила подземного толчка составила 3 балла.

В Каджаране сила толчка составила 2-3 балла.



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