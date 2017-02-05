На территории Армении зарегистрировано землетрясение
5 февраля в 07.33 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что 5 февраля в 07.04 часов по местному времени /в 03.04 по Гринвичу/ сейсмологическая сеть Службы сейсмозащиты МЧС РА зарегистрировала землетрясение. Координаты: 39.150 северной широты и 46.060 восточной долготы /пограничная зона Армения-Нахиджеван, в 8 км к западу от города Каджаран/, глубина очага 10 км, магнитуда 2.3.
Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, сила подземного толчка составила 3 балла.
В Каджаране сила толчка составила 2-3 балла.
09:28, 01.02.2017
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