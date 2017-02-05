Время в Ереване: 11:07:36,   5 Февраль

Азербайджанский диверсант Эльнур Гусейнзаде заключен на 2 месяца


Суд НКР первой инстанции общей юрисдикции 4 февраля получил ходатайство органа предварительного расследования о применении заключения в качестве  меры пресечения  в отношении обвиняемого Эльнура  Гусейнзаде – согласно ст. 33-317 и  ч.1 ст.350 УК НКР. Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Судебный департамент НКР.

Ходатайство рассмотрено на закрытом заседании при участии обвиняемого, его защитника и переводчика. По решению суда и на основании п.1 ч.1 ст. 146 Уголовно-процессуального кодекса НКР в отношении обвиняемого в качестве  меры  пресечения применено заключение  на 2 месяца. 

На северном участке карабахско-азербайджанских войск 1 февраля 2017г., в направлении общины Талиш Мартакертского района НКР, группа военнослужащих ВС Азербайджана, пользуясь тем, что погода была туманная, совершил попытку разведывательно-диверсионного проникновения. Передовые отряды Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики, вовремя заметив продвижения азербайджанских спецотрядов, пресекли диверсионную попытку и отбросили противника назад.

В тот же  день в  районе  15:00 часов на одной  из позиций АО НКР был обнаружен и доставлен в СНБ НКР  член диверсионной группы, незаконно пересекшей охраняемую НКР государственную границу, военнослужащий разведроты 157-й стрелковой бригады,   гражданин Азербайджана Эльнур Эльман оглы Гусейнзаде (1995 г/р). По факту  незаконного пересечения государственной границы  НКР и совершения диверсионной попытки в отношении Гусейнзаде возбуждено уголовное дело согласно ст. 33-317 и  ч.1 ст.350 УК НКР.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации