Азербайджанский диверсант Эльнур Гусейнзаде заключен на 2 месяца

Суд НКР первой инстанции общей юрисдикции 4 февраля получил ходатайство органа предварительного расследования о применении заключения в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого Эльнура Гусейнзаде – согласно ст. 33-317 и ч.1 ст.350 УК НКР. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Судебный департамент НКР.

Ходатайство рассмотрено на закрытом заседании при участии обвиняемого, его защитника и переводчика. По решению суда и на основании п.1 ч.1 ст. 146 Уголовно-процессуального кодекса НКР в отношении обвиняемого в качестве меры пресечения применено заключение на 2 месяца.

На северном участке карабахско-азербайджанских войск 1 февраля 2017г., в направлении общины Талиш Мартакертского района НКР, группа военнослужащих ВС Азербайджана, пользуясь тем, что погода была туманная, совершил попытку разведывательно-диверсионного проникновения. Передовые отряды Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики, вовремя заметив продвижения азербайджанских спецотрядов, пресекли диверсионную попытку и отбросили противника назад.

В тот же день в районе 15:00 часов на одной из позиций АО НКР был обнаружен и доставлен в СНБ НКР член диверсионной группы, незаконно пересекшей охраняемую НКР государственную границу, военнослужащий разведроты 157-й стрелковой бригады, гражданин Азербайджана Эльнур Эльман оглы Гусейнзаде (1995 г/р). По факту незаконного пересечения государственной границы НКР и совершения диверсионной попытки в отношении Гусейнзаде возбуждено уголовное дело согласно ст. 33-317 и ч.1 ст.350 УК НКР.