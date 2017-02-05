МЧС РА сообщает, что по состоянию на 10:30 часов 5 февраля на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Закрыты дороги Берд-Чамбарак, Канч, Ако, Дзораглух, Шенкан Арагацотнской области, а также межобщинные дороги Благодарное-Катнарат, Урасар-Катнахпюр, Артагюх-Хнкоян Лорийской области.

Труднопроходимы отрезок дороги М-11 на перевале Варденяц и дорога Сотк-Карвачар.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ширакской, Арагацотнской, Армавирской, Сюникской, Тавушской, Лорийской, Вайоцдзорской и Гегаркуникской областях, на магистрали М-2 - на поворотах Тигранашена и в районе Гарни гололед.

Согласно информации департамента инфраструктур и территориального развития ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомашин, кроме машин с прицепом – при условии применения цепей.

В НКР труднопроходима дорога Карвачар-Сотк.