В ночь на 5 февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских противоборствующих сил Азербайджан, наряду с другими видами оружия, применил гранатомет АГС-17.

Как сообщили Арменпресс, в распространенном пресс-службой МО НКР информации говорится: “В ночь на 5 февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня 25 раз. В сторону армянских позиций произведено более 180 выстрелов из стрелковых орудий разного калибра. В южном направлении линии соприкосновения Азербайджан применил гранатомет АГС-17 /2 сн./.

Передовые силы Армии обороны НКР владеют оперативно-тактической ситуацией на передовой линии и продолжают надежно защищать боевые позиции”.