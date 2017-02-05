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В южном направлении линии соприкосновения Азербайджан применил гранатомет АГС-17


В ночь на 5 февраля  на линии соприкосновения  карабахских и азербайджанских противоборствующих сил Азербайджан, наряду с другими видами оружия,  применил гранатомет АГС-17.

Как  сообщили Арменпресс, в распространенном пресс-службой МО НКР информации говорится: “В ночь на 5 февраля  на линии соприкосновения  карабахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня  25   раз.  В  сторону армянских позиций произведено более 180 выстрелов из стрелковых орудий разного калибра. В южном направлении  линии соприкосновения Азербайджан применил гранатомет АГС-17 /2 сн./.

Передовые  силы  Армии обороны  НКР владеют оперативно-тактической  ситуацией  на передовой линии и продолжают надежно защищать боевые позиции”.



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