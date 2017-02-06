Предстоящие новости: 06.02.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 6-го февраля, состоится пресс-конференция советникa председателя НСС РА Гургена Мартиросяна, председателя о/о “Центр консультации потребителей” Каренa Чилингарянa. Тема: ценовые изменения на потребительском продовольственном рынке РА в 2017г.

Сегодня, 6-го февраля, состоится пресс-конференция председателя Союза перевозчиков Гранта Егиазаряна, председателя Лиги защиты водителей Тиграна Ованисяна, директора ООО “ИСАВ” Патвакана Миграняна. Тема: ситуация с транспортом в республике.

Сегодня, 6-го февраля, состоится пресс-конференция замдиректора института “Кавказ”, политолога Сергея Минасяна, политолога Рубена Меграбяна и председателя о/о “Гражданское сознание” Нарека Самсоняна.Тема: внутриполитические процессы, предвыборный период в свете внешнеполитических процессов, региональные события, проблема НКР.

Сегодня, 6-го февраля, состоится пресс-конференция нач. отдела координации спасательских сил Управления МЧС РА, майора Давида Григоряна, инструктора медпрофилактики МЦ катастроф МЧС РА, лейтенанта Армине Амбарцумян.

Тема: спасательские работы в Ереване, устранение ледовых пластов.

В Национальной библиотеке им. Хнко Апера состоится презентация сборника рассказов Арпи Восканян “Не продается”. Книга будет разыгрываться во время презентации, а не продаваться. Представляет издательство “Антарес”.

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