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Предстоящие новости: 06.02.2017


Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 6-го февраля, состоится пресс-конференция советникa председателя НСС РА Гургена Мартиросяна, председателя о/о “Центр консультации потребителей” Каренa Чилингарянa. Тема: ценовые  изменения  на  потребительском продовольственном рынке РА в 2017г.

Сегодня, 6-го февраля, состоится пресс-конференция председателя Союза перевозчиков Гранта Егиазаряна,  председателя Лиги защиты водителей Тиграна Ованисяна, директора ООО “ИСАВ” Патвакана Миграняна. Тема: ситуация с транспортом в республике.

Сегодня, 6-го февраля, состоится пресс-конференция замдиректора института “Кавказ”, политолога Сергея Минасяна, политолога Рубена Меграбяна и председателя о/о “Гражданское  сознание” Нарека  Самсоняна.Тема: внутриполитические процессы, предвыборный  период в свете внешнеполитических  процессов, региональные события, проблема НКР.

Сегодня, 6-го февраля, состоится пресс-конференция нач. отдела координации спасательских сил Управления  МЧС РА, майора Давида Григоряна, инструктора медпрофилактики МЦ катастроф  МЧС РА, лейтенанта Армине Амбарцумян.

Тема: спасательские  работы  в  Ереване, устранение  ледовых пластов.

В Национальной библиотеке им. Хнко Апера состоится презентация сборника рассказов Арпи Восканян “Не продается”. Книга будет разыгрываться во время презентации, а не  продаваться. Представляет издательство “Антарес”. 

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook.



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