Россельхознадзор запретит ввоз мяса птицы и яиц из ряда стран ЕС

Россельхознадзор в течение двух недель намерен запретить импорт мяса птицы, яиц и другой птицеводческой продукции из стран Европы, где зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

«У нас пока точной даты нет, но мы рассматриваем введение запрета в течение двух недель. Это в первую очередь страны, где зафиксированы вспышки высокопатогенного гриппа птиц», — сказала Мелано.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ввел запрет на импорт говядины из Минской области Белоруссии. Поставщики подозреваются в реэкспорте мяса из Европы и Украины, сообщает Арменпресс, со ссылкой на Газета.ру.