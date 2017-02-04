МО Литвы подтвердило принципиальную позицию своей страны в вопросе мирного урегулирования карабахского вопроса

Посол Армении в Литве Тигран Мкртчян встретился с министром национальной обороны Литвы Раймундасом Кароблисом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, в начале беседы посол Мкртчян поздравил Раймундаса Кароблиса с назначением на пост министра национальной обороны.

Мкртчян подчеркнул, что в результате подписанных в 2002 и 2012гг. соглашений о сотрудничестве между Литвой и Арменией сформировалось интенсивное и стабильное взаимодействие, для дальнейшего развития которого есть все предпосылки.

Обратившись к карабахскому урегулированию, посол Мкртчян отметил, что Армения совместно с сопредседателями МГ ОБСЕ прилагает усилия для создания благоприятных условий для продвижения процесса карабахского урегулирования. Он добавил, периодически нарушая режим перемирия, Азербайджан еще более отдаляет возможность разрешения проблемы.

Министр Кароблис подтвердил принципиальную позицию своей страны в вопросе мирного урегулирования карабахского вопроса.

Собеседники подчеркнули важность сотрудничества оборонных ведомств Армении и Литвы в рамках программы действий индивидуального партнерства НАТО.

Посол Армении поблагодарил за помощь Литвы в рамках образовательных программ оборонной сферы и за готовность к обмену опытом.

Стороны подчеркнули важность придания регулярного характера взаимным визитам представителей оборонных ведомств двух стран.